الامارات | تعرَّف على أسوأ 5 ممثلين في مسلسلات رمضان !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أسوأ 5 ممثلين في مسلسلات رمضان ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة البعث السورية تقريراً صنفت من خلاله أسوأ الممثلين السوريين في الموسم الدرامي في شهر رمضان المنقضي.

وحددت الصحيفة، حسبما رصدت منصة تريند أسماء 5 ممثلين، متحدثة عن الأسباب والمعايير التي اتبعتها في تحديد الأسوأ.

واعتبرت الصحيفة أن الفنانة نسرين طافش عن دور عزيزة في مسلسل جوقة عزيزة هو الأسوأ في هذا الموسم.

وقالت أن أداء نسرين لهذا الدور احتوى الكثير من “المبالغة”.

أما في المرتبة الثانية، فقد حلت الممثلة ترف التقي بمسلسل على قيد الحب، بدعوى أن أداءها كان مصطنعاً وبشكل واضح.

وثالثاً اختارت صحيفة البعث الفنان شادي الصفدي عن دوره في مسلسل كسر عظم، وقالت أنه لو كان دوراً صامتاً لما شكل أي فرق.

وفي المرتبة الرابعة من الأكثر سوءًا، جاء اسم الفنان محمد قنوع عن دوره في مسلسل مع وقف التنفيذ، مبررة ذلك بأن الأداء طغى عليه البرود والحيادية.

ليحل الفنان وائل رمضان خامسا على قائمة الأسوأ بمسلسل حوازيق، لكون الشخصية لم تكن “كوميدية” كما يجب بل عكس ذلك.

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