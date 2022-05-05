الامارات | «سوبر هنيدي» ومبدعون إماراتيون وعرب في ضيافة «الشارقة القرائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر هنيدي» ومبدعون إماراتيون وعرب في ضيافة «الشارقة القرائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان الشارقة القرائي للطفل أن زوّاره سيكونون على موعدٍ مع باقة من الفنانين والكتّاب الإماراتيين والعرب، ممن يتمتعون بحضور قوي في المشهد الموجّه للطفل، خلال الدورة الـ13 للمهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بين 11 و22 مايو الجاري، تحت شعار «كوِّن كونك»، في مركز إكسبو الشارقة، والذي يقدم أكثر من 1900 فعالية مختلفة، ما بين عروض فنية وورش عمل وجلسات نقاشية.

وفي مقدمة ضيوف المهرجان النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال، ومنها: «فولي»، و«سيد أندرويد»، و«أمير ورحلة الأساطير»، و«سوبر هنيدي»، و«عائلة سيمبسون»، و«تيمون وبومبا».

وحصد هنيدي العديد من الجوائز خلال مسيرته، بعد أن حقق حضوراً لافتاً في المشهد الفني العربي. وتشارك في المهرجان من دولة الإمارات ثلاث مبدعات، هنّ: الكاتبة والفنانة التشكيلية والنحاتة مريم الزرعوني، صاحبة الرواية الموجهة لليافعين «رسالة هارفرد»، والكاتبة أسماء الزرعوني، سفيرة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ورئيسة مجلس أمناء ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، والكاتبة فاطمة سلطان المزروعي، التي قدمت العديد من الورش في كتابة قصص الأطفال، وفازت بالعديد من الجوائز، ولديها أكثر من 20 إصداراً.

وتضم لائحة ضيوف المهرجان من مصر الإعلامية والمذيعة قصواء الخلالي، والكاتب عمر طاهر صاحب رواية «كحل وحبهان»، وكاتب سيناريو مسلسل الكارتون «سوبر هنيدي»، والروائي عصام يوسف، صاحب رواية «ربع جرام» الأكثر مبيعاً في مصر، والكاتبة في مجال أدب الأطفال فاطمة الزهراء مختار، والشاعرة وكاتبة الأطفال عفت بركات، صاحبة «هند تصنع الحكايا» و«السمكة مرجانة»، والكاتبة والشاعرة أمل فرح، التي تُعد من أهم كُتاب الأطفال في مصر والمنطقة العربية، والناشر والرسام المصري مجدي الكفراوي، الشريك المؤسس لدار «شجرة» لنشر وطباعة وتوزيع كتب الأطفال.

بينما يشارك من سورية الكاتب في مجال أدب الأطفال جيكر خورشيد، الفائز بـ«جائزة الشارقة للإبداع العربي»، عن قصة «ابن آوى والليث»، والكاتب الدكتور هيثم الخواجة، المتخصص في مسرح الطفل، والكاتب والشاعر مهند ثابت العاقوص، الذي أصدر عدداً من الأعمال في أدب الطفل والناشئة، والحاصل على جائزة أفضل قصة قصيرة للأطفال عن قصته «أنت صرصار أيضاً».

ومن الأردن، تحلّ التربوية الدكتورة فادية دعاس، ضيفة على المهرجان، وهي كاتبة أدب طفل، ولها أكثر من 38 قصة، لتُشارك ضيوف المهرجان خلاصة تجربتها الواسعة في هذا المجال، وتُسهم في إثراء مخيّلة الأطفال واليافعين من الزوّار.

أما من الكويت؛ فيحضر الكاتب محمد شاكر جراغ، الناشر وصانع المحتوى والرئيس التنفيذي لـ«مكتبة كشمش» المختصة بنشر كتب وقصص الأطفال والناشئة. ومن لبنان الدكتور طارق أحمد البكري، المتخصص بأدب الطفل واللغة العربية.

وتشارك من العراق انطلاق محمد علي، الخبيرة في مجال أدب وثقافة الطفل، والفنان المسرحي والكاتب والشاعر فلاح هاشم أحمد، وطبيبة الأطفال الكاتبة الدكتورة سندس العجرم.

ومن البحرين، الكاتب جعفر الديري، ومن سلطنة عمان حمود بن علي الطوقي، ومن تونس الكاتب ميزوني بنّاني، الذي فازت روايته «رحلة فنّان» الموجّهة للأطفال بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

صوت يداعب

الذاكرة يسجّل الكاتب السوري وملحن ومؤلف أغاني الأطفال الشهير طارق العربي طرقان، حضوره في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته المقبلة، ليضفي تفاعلاً وحيوية على محبّيه من الأطفال والزوّار، إذ يقترن اسمه بذاكرة عدد من الأجيال التي عاصرت أعماله، منذ التسعينات عندما بدأ العمل في مجال شارات مسلسلات الأطفال.

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