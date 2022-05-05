الامارات | مصر..حادثة مرعبة اسفل عجلات المترو.. اغمي عليه فانشطر نصفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..حادثة مرعبة اسفل عجلات المترو.. اغمي عليه فانشطر نصفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل حادث مرعب تسبب بمصرع مواطن أسفل عجلات قطارات مترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن أحد المواطنين شاهد مواطنا على السكة رقم 3 بمحطة شبرا الخيمة مشطورا نصفين، وتم إبلاغ شرطة النقل والمواصلات الموجودة بالمحطة وإبلاغ الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي، بحسب صحفية «القاهرة 24».

وأكد المصدر أن الواقعة حدثت مساء أمس الاربعاء، مشيرًا إلى أن المواطن يبلغ من العمر 60 عاما، ومن المرجح أنه سقط مغشيا عليه على القضبان، وتم دهسه بواسطة أحد القطارات.

وفي وقت سابق علق مصدر بالسكة الحديد على واقعة أداء عدد من المواطنين، صلاة عيد الفطر، بأحد المزلقانات التابعة للهيئة، في أثناء قدوم أحد القطارات من محافظة الدقهلية؛ ما أدى إلى توقف القطار، وتعطل الحركة على السكة.

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