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الامارات | وفاة الفنان السعودي جعفر الغريب

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السعودي جعفر الغريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الفنان السعودي جعفر الغريب، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

ونعى عدد من فناني ومثقفي ، الفنان الراحل، من خلال هاشتاغ #جعفر_الغريب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب الفنان عبدالله السدحان، في تغريدته في حسابه في ”تويتر“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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