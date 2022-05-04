الامارات | وفاة الفنان السعودي جعفر الغريب

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السعودي جعفر الغريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الفنان السعودي جعفر الغريب، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

ونعى عدد من فناني ومثقفي السعودية، الفنان الراحل، من خلال هاشتاغ #جعفر_الغريب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب الفنان عبدالله السدحان، في تغريدته في حسابه في ”تويتر“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين“.

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