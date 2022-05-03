الامارات | الأمن المصري يضبط "متحرش" أتوبيس النقل الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يضبط "متحرش" أتوبيس النقل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص لقيامه بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات داخل أتوبيس نقل جماعي في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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