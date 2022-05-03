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الامارات | عريس يتعرض للجلد من المعازيم في حفل زفافه !

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يتعرض للجلد من المعازيم في حفل زفافه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عريساً سودانياً يتعرض للجلد بالسوط من المعازيم أثناء حفل زفافه، تماشياً مع عادة تنتشر في بعض المناطق بالسودان لاختبار قوته وتحمله.

وكشف مقطع الفيديو العريس وحوله عدد من أقاربه وأصدقائه خلال تأدية رقصة شعبية، وقام بعضهم بجلده بالسوط لاختبار مدى قدرته على التحمل، وهذه العادة منتشرة بين بعض القبائل في شمال السودان. وظل العريس ثابتاً دون حركة أو صراخ.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن العريس هو الآخر قام بجلد المعازيم بالسوط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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