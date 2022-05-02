الامارات | بعد أن سحبت كميات كبيرة من منتجات "كيندر".. شركة "فيريرو" تطلق منصة شكاوى لضحايا "السالمونيلا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن سحبت كميات كبيرة من منتجات "كيندر".. شركة "فيريرو" تطلق منصة شكاوى لضحايا "السالمونيلا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة "فيريرو" التي اضطرت أخيرا لسحب كميات كبيرة من منتجات "كيندر"، منصة إلكترونية للسماح للأشخاص الذين كانوا ضحايا عدوى السالمونيلا في أوروبا بالإبلاغ عن ذلك من أجل الحصول على تعويض.

وقالت الشركة في بيان "نأسف بشدة لمعرفة أن بعض الأشخاص ربما أصيبوا بالعدوى بعد استهلاك أحد منتجات +كيندر+ التي تسحب حاليا" من الأسواق.

ومطلع أبريل، اضطرت "فيريرو" لسحب مجموعة من منتجات "كيندر" المصنعة في بلجيكا التي تباع في العديد من الدول الأوروبية بسبب الاشتباه في تلوث بالسالمونيلا.

وحتى منتصف الشهر نفسه، كانت 150 إصابة بالسالمونيلا قد رصدت في تسع دول أوروبية بما فيها فرنسا، خصوصا لدى أطفال دون سن العاشرة.

والسالمونيلا بكتيريا تتسبب بأعراض شبيهة بما يعانيه المصابون من التهاب المعدة والأمعاء من إسهال ومغص وحمى خفيفة وحتى قيء. ولم تسجل أي وفاة حتى الآن.

وكتبت "فيريرو" في بيانها "إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأعراض كان لديها تأثير كبير على صحتكم أو حياتكم المهنية أو حياتكم الشخصية، ندعوكم إلى ملء نموذج على منصتنا المخصصة لذلك".

وأوضحت ناطقة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "سيساهم ذلك في تحديد الأشخاص وإضفاء الطابع الشخصي على التبادلات مع العائلات" بهدف تعويض من يرغب بذلك. وتابعت "في بريطانيا على سبيل المثال، غطت فيريرو كل التكاليف الطبية".

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