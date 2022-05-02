الامارات | صاحبة “أكبر خدود في العالم" تقرر تكبيرهما أكثر !

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة “أكبر خدود في العالم" تقرر تكبيرهما أكثر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت عارضة أزياء معروفة اشتهرت بأنها صاحبة "أكبر خدود في العالم" المزيد من مواد الحشو إلى وجهها لتكبيرهما أكثر و للحفاظ على مظهرها المتطرف، وتفوقها في عالم القياسات الغريبة هذا.

وحصلت أنستازيا بوكريشنك وهي شابة في 33 من عمرها، من أوكرانيا ، على العديد من حقن الفيلر لتحقيق مظهرها الغريب للغاية.

وبدأت الفتاة عمليات "التجميل" على نفسها وهي في سن السادسة والعشرين، وخضعت لعمليات في وجهها، وصدرها، بشكل أساسي، إلا أن رغبتها بالتميز بشيء غريب عن الأخريات، دفعها لمزيد من الحقن في وجهها، ولا سيما الخدين، بهدف الحصول على لقب "أكبر خدين في الألم" بحسب صحيفة " ميرور" .

ويبدو الخدان كأنهما عظمتي وجه ناتئتين، ضمن وجه أنستازيا المليء بالحقن التجميلية، وتشارك أنستازيا معجبيها على موقع انستغرام، البالغ عددهم 82500 لقطات إجرائها لعمليات التغيير من عيادة الأطباء، بما في ذلك لحظات ألمها من إجراءات الجراحة.

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