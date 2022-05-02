الامارات | شاهد ياسمين صبري في احدث إطلالة .. وكم كلّفتها !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين صبري في احدث إطلالة .. وكم كلّفتها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار، بآخر إطلالة رمضانية لها، والتي كانت في قفطان مغربي مميز.

وشاركت صبري متابعيها عبر برنامج الصور (إنستغرام) إطلالتها في قفطان فضفاض، ذي لون بيج، وياقة واسعة.

وهو "من ابداع المصمم تولر مارمو (Taller Marmo) الذي لطاما عودنا على ابتكاراته المميزة والملفتة ذات الأسلوب الجميل" كما قالت ياسمين. أما عن ثمنه، فقد بلغ حوالي ألف دولار.

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