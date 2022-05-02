الامارات | منها القهوة والمكسرات.. أطباق مقترحة لصباح عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن منها القهوة والمكسرات.. أطباق مقترحة لصباح عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر غالبية المسلمين بالحماس لتناول أول وجبة فطور مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "تويتر" قائمة ببعض الأطباق المقترحة لفطور صحي، وغني بالمغذيات.

وإليك بعض الأطباق المقترحة لصباح عيد الفطر:

البيض: غني بالبروتين، ويُعزز الشعور بالشبع، ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل

الشوفان: غني بالألياف التي تخفّض نسبة الكوليسترول، وتزيد من الشعور بالامتلاء. ويمكنك إعداده بالحليب لتعزيز البروتين

القهوة: طريقة رائعة لبدء يومك، فالكافيين قد يُحسّن المزاج، والأداء العقلي، كما أن هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة

الفاكهة: مصدر للفيتامينات، والبوتاسيوم، وتُشعرك بالامتلاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف

المكسرات: إضافة رائعة إلى وجبة الفطور، فهي مليئة بالعناصر الغذائية، وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

جبن قريش: وجبة فطور رائعة، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتُعزز الشعور بالامتلاء، وتزيد من معدّل الأيض

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