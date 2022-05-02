الامارات | «عيدكم مبارك» بكل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عيدكم مبارك» بكل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أجل هذا اليوم السعيد.. عيد الفطر المبارك، بدأت مبكراً استعدادات الكبار والصغار للإطلالة بأجمل حلة، واختيار الجديد، من ملابس وأحذية وعطور وهدايا تسعد الجميع في هذه المناسبة التي تأتي لتجدّد الأمل والتفاؤل في النفوس، وترسم ملامح الفرح على الوجوه، وتجعل الجميع يتبادلون التهاني والأمنيات الطيبة بـ«عيدكم مبارك».

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