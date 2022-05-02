الامارات | «مرشدات الشارقة».. إبداع وعطاء على مدار شهر الخير

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدات الشارقة».. إبداع وعطاء على مدار شهر الخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مايو 2022

نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال شهر رمضان عدداً من ورش العمل والمبادرات الإبداعية والأنشطة ذات الطابع الإنساني، والمسابقات التي استهدفت إبراز مهارات منتسباتها، وتحفيزهنّ على خدمة المجتمع، وتشجيعهنّ على الاشتراك في دعم المحتاجين، ونشر ثقافة المبادرة للأعمال الخيرية في أوساطهنّ.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة شيخة الشامسي: «نحرص في المفوضيّة باستمرار على توفير منصة مناسبة للفتيات، تمكنهنّ من تطوير إمكاناتهن إلى أقصى الحدود. ومع كلّ موسم رمضاني نكثّف أنشطتنا ومبادراتنا لتحفيز المنتسبات على الاستفادة من شهر العطاء في تنمية مهاراتهن وخدمة مجتمعهن، وينصبّ تركيزنا في رمضان على المبادرات والورش التي من شأنها أن تسهم في إلهام المنتسبات، وتعزيز الشعور لديهنّ بأهمية القيام بالأعمال التطوعية التي تعد من أساسيات الحركة الإرشادية، والتي تتماشى بدورها مع القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة في دولة الإمارات».

وشملت المبادرات التي نظّمتها «مرشدات الشارقة» في الشهر الفضيل؛ إطلاق حملة المير الرمضاني السنوية، والتي تندرج ضمن حملات «بادر لتسعد»، التابعة للمفوضيّة، أسهمت خلالها المنتسبات في جمع كمية من الاحتياجات الغذائية للأسر المتعففة، ليتم توزيعها على شكل سلال غذائية لمستحقيها في 42 صندوقاً، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وضمن حملة «من أنا» التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير خلال رمضان، بهدف دعم المحتاجين عبر الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، من خلال تقديم منح دراسية، ودفع تكاليف عمليات جراحية لإنقاذ حياة المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل العاجل، أسهمت «مرشدات الشارقة» بورشة عمل حملت عنوان «هويتي المميزة»، قدمتها المرشدة المتقدمة علياء راشد دعيفس، صمّمت خلالها فتيات المفوضية فواصل للقرآن الكريم، ليعود ريع بيع المنتج لمصلحة حملة «من أنا». وشاركت في الورشة 17 منتسبة من المرشدات المتقدمات اللواتي تدربن على كيفية تصميم فاصل كتاب من خلال التصميم الغرافيكي، واكتشاف الأسلوب البصري الإبداعي الخاص بكل مرشدة متقدمة.

وعلى حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»؛ نظمت «مرشدات الشارقة» مسابقة بعنوان «سين – جيم»، كل يوم أحد خلال رمضان، إذ اختير فائز وحصل على جائزة خاصة. وضمن برنامج الطبخ، اختيرت المرشدات اللاتي اجتزن البرنامج، من خلال تصوير مقاطع فيديو لأطباق حلوى من اختياراتهن كمخرجات لبرنامج الطبخ، وعرضت المقاطع المصورة على حساب المفوضية على «إنستغرام»، خلال رمضان.

شيخة الشامسي:

• «نحرص في المفوضيّة باستمرار على توفير منصة مناسبة للفتيات، تمكنهنّ من تطوير إمكاناتهن إلى أقصى الحدود».

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