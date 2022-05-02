الامارات | رحيل المغنية الأميركية ناومي جاد

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المغنية الأميركية ناومي جاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مغنية موسيقى الكانتري الأميركية ناومي جاد التي اشتُهرت بتشكيلها ثنائية «ذي جادز» مع ابنتها وينونا، عن 76 عاماً، كما أعلنت عائلتها أول من أمس.

وأعربت وينونا وشقيقتها الممثلة آشلي، عبر حسابيهما على «إنستغرام»، عن «الحزن العميق» لوفاة والدتهما.

وقالت الشقيقتان: «لقد فقدنا أمّنا الرائعة بسبب مرض ذهني»، من دون إعطاء تفاصيل. وشكلت ناومي ووينونا جاد ثنائياً في أواخر سبعينات القرن الماضي، وفازتا بجوائز كثيرة، بينها خمس مكافآت «غرامي». ومن أشهر أغانيهما «لوف كان بيلد إيه بريدج».

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