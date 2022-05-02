الامارات | 5 نصائح لنظام حياة صحي بعد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لنظام حياة صحي بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح الصيام الجسم العديد من الفوائد الصحية، خصوصاً حين يكون صحياً، إذ يساعد على إزالة السموم من الجسم، ويهذب عادات اختيار الطعام، ولذا من المهم الحفاظ على تلك الفوائد عند الانتقال إلى نظام غذائي سليم بعد رمضان بشكل سهل، ليتمكن المرء من استعادة العادات الصحيحة التي كان يتبعها قبل شهر الصيام.

وتقدم أخصائية التغذية في «نستلة» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جمانة الدباغ، خمس نصائح ضرورية لنظام صحي بعد انقضاء رمضان.

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