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الامارات | 5 نصائح لنظام حياة صحي بعد رمضان

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ديانا أيوب ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لنظام حياة صحي بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح الصيام الجسم العديد من الفوائد الصحية، خصوصاً حين يكون صحياً، إذ يساعد على إزالة السموم من الجسم، ويهذب عادات اختيار الطعام، ولذا من المهم الحفاظ على تلك الفوائد عند الانتقال إلى نظام غذائي سليم بعد رمضان بشكل سهل، ليتمكن المرء من استعادة العادات الصحيحة التي كان يتبعها قبل شهر الصيام.

وتقدم أخصائية التغذية في «نستلة» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جمانة الدباغ، خمس نصائح ضرورية لنظام صحي بعد انقضاء رمضان.

 للإطلاع على5 نصائح لنظام حياة صحي بعد رمضان، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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