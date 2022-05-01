الامارات | بطاقات "بوكيمون" وبيتزا تتسبب بوفاة وإصابات في فلوريدا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات "بوكيمون" وبيتزا تتسبب بوفاة وإصابات في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت قناة "فوكس 35 " الأميركية ، أن عناصر في شرطة مقاطعة أوسيولا فتحوا النار على شخصين مشتبه بهما خارج موقع كيسيمي ليلة الأربعاء عندما شوهد الرجلان ، مايكل غوميز البالغ من العمر 18 عاما وجوزيف لوي البالغ من العمر 19 عاما، وهم يدخلون المتجر بأقنعة ويقومون بحشو مواد من المتجر في حقيبة.

وأبلغ شخص عن الحادث للشرطة، مشيرا أن رجلين أوقفا سيارة بطريقة مشبوهة أمام المتجر، حيث وصلت الشرطة بعد ذلك إلى مكان الحادث حوالي الساعة 7 مساءً، بحسب موقع "كومبلكس"

وحاولت الشرطة "إخضاع" الرجلين عند خروجهم، إلا أن الأمر انتهى إلى إطلاق النار فجرح عدة أشخاص وتوفي شخص.

ووفقا لتقرير الشرطة فإن الشابين كانا يقومان بسرقة علب بطاقات بوكيمون وبيتزا.

ومن غير الواضح لماذا شعر الضباط بالحاجة إلى سحب أسلحتهم على المشتبه بهم. ولكن بعدها تم نقل أوميز ولوي إلى المستشفى ووجهت إليهما لاحقا تهمة السرقة البسيطة.

كما كشفت الشرطة أنها ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم آخرين وأن ثلاثة منهم أصيبوا وتوفي واحد. لم يذكر اسم الشخص المتوفى والمتهم الثالث المعتقل ومدى تورطهم في الحادث غير المعروف.

ودافع قائد الشرطة الشريف ماركوس آر لوبيز عن عناصره بالقول "لدي ثقة كبيرة - 200٪ - في كل ما يفعلونه بناءً على تدريبهم وخبرتهم"

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