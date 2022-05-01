الامارات | أنفقت ثروة طائلة لتحول نفسها إلى باربي بشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن أنفقت ثروة طائلة لتحول نفسها إلى باربي بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عارضة أزياء تطلق على نفسها جيسي باني إنها انفصلت عن عائلتها بسبب الجراحات التجميلية التي أجرتها على نفسها، زاعمة أنها لا تفهم سبب حكمهم على خياراتها لأنها سعيدة.

وقالت الفتاة التي تحاول التشبه بالدمية «باربي» أن عائلتها ترفض التحدث معها بشأن التحول الهائل الذي أجرته على شكلها.

وجيسيكا، البالغة من العمر 21 عامًا، هي عارضة أزياء ألمانية المولد، أنفقت أكثر من 45 ألف جنيه إسترليني على الجراحة التجميلية في محاولة لتحقيق أحلامها في الظهور مثل باربي. لكن الجراحة التي أجرتها أدت إلى عزلها عن أسرتها.

وقالت جيسي لصحيفة هيوت النمساوية: «إنهم يحجبون مكالماتي. هذا محزن للغاية لأنني أحب أن أكون على تواصل معهم، خاصة مع أخي وأجدادي».

وتابعت «أستمر في إرسال الرسائل النصية ولكن لا أحصل على أي ردود على الإطلاق». بحسب صحيفة «ميرور»

وأجرت جيسي مؤخرا ثلاث تحسينات، وعملية للأنف وإجراءات متعددة للشفاه لتحقيق مظهرها المطلوب.

وتقول إنها لا تفهم سبب رفض عائلتها لقرارها تغيير مظهرها الجسدي. «أنا فقط لا أفهم لماذا يتصرفون بهذه الطريقة لمجرد أنني غيرت مظهري».

وجيسي، التي لديها 80700 متابع على Instagram، تنشر بانتظام صورًا لـ «إلى أي مدى وصلت» منذ عام 2018.

وتظهر في الصور السابقة لها شعر بني قصير، ونظارات، وثقب للشفاه، حيث من الصعب تحديد أنها ذات الفتاة بمظهرها الحالي.

وكان «التثبيت» الأخير لمظهرها في عام 2021 عندما أضافت جيسي المزيد من حشوات الشفاه وإطالة شعرها وزادت من تحويرات جسدها.

عندما سُئلت عما إذا كانت تشعر براحة أكبر الآن بعد الانتهاء من العمل، قالت جيسيكا: «الاستيقاظ في الصباح والشعور بالسعادة والراحة في بشرتك هو أمر رائع».

,غادرت جيسيكا المنزل في النهاية بعمر 17 عامًا فقط لبدء تحولها الجسدي بعد ذلك بوقت قصير. وكشفت أنها دفعت لأول عملية جراحية من المال الذي حصلت عليه من والدتها وأبيها لتلقي دروس في القيادة.

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