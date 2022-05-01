الامارات | انتحل شخصية أخيه التوأم للحصول على تعويضات مالية كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحل شخصية أخيه التوأم للحصول على تعويضات مالية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة «أسوشيتد برس» أن واين بوين، 64 عامًا، حُكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين في السجن الفيدرالي بعد أن حصل على عشرات الآلاف من الدولارات من مزايا قدامى المحاربين العسكريين الأميركيين باستخدام هوية شقيقه. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، يجب على بوين سداد 63773 دولارًا كتعويض.

وحصل بوين، الذي أقر بارتكاب جريمة سرقة الهوية، على بطاقة مالية من فلوريدا باستخدام هوية شقيقه التوأم، وبطاقة الضمان الاجتماعي، وأوراق التسريح من الخدمة العسكرية للتقدم بطلب للحصول على إعانات الإسكان المدعومة فيدراليًا المخصصة للمحاربين القدامى العسكريين.

بعد تقديم الأوراق الاحتيالية، قال المسؤولون إن الجهات المختصة في الولايات المتحدة زودت وزارة شؤون المحاربين القدامى بوين بمبلغ 32434 دولارا في الخدمات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية وافقت على إعانته بقيمة 18.905 دولارًا، بينما زودته وزارة الزراعة بفوائد غذائية بقيمة 12434 دولارا، بحسب موقع «كومبلكس».

وأعلن الرجل الذي أقر بذنبه إنه كان يستخدم هوية شقيقه التوأم لسنوات. كما أكد شقيقه، الذي يقيم في ولاية أخرى، أنه لم يمنح بوين أبدًا الإذن باستخدام هويته، ولم يتقدم أبدًا بطلب للحصول على المزايا المذكورة أعلاه بنفسه.

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