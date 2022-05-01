طبيب روسي يحدد أفضل فاكهة للوقاية من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية, وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويشير العالم الروسي في حديث تلفزيوني، إلى أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

ويضيف موضحا، تحتوي ثمار الرمان على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

ويقول، " تحتوي 100 جرام من ثمار الرمان على 70بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 جراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها".