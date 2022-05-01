أخطاء في التنظيف تتلف الأسطح في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قد تؤدي عمليات التنظيف في الواقع إلى إتلاف مناطق من منزلك إذا تم القيام بها بشكل غير صحيح.

وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، كشفت خبيرة التنظيف هيلي بيكنيل عن قواعدها الأساسية لتجنب الأخطاء التي تلحق الضرر بسطوح منزلك المختلفة, وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وحذرت هيلي من خلط منتجات التنظيف، حتى لو شاهدت نصائح للقيام بذلك عبر الإنترنت، وقال هيلي "خطأ فادح يرتكبه البعض وهو خلط المنتجات. لا تخلطي أبداً منتجات التنظيف دون إجراء بحث. عند الشك لا تخلطي هذه المنتجات".

وأضافت خبيرة التنظيف "خطأ شائع آخر هو عدم قراءة كيفية استخدام المنتج. عندما تشتري أحد منتجات التنظيف ، اقرئي دائمًا التعليمات قبل الاستخدام، فكل منتج من منتجات التنظيف في السوق له استخدام خاص في منطقة معينة".

وتنصح هيلي باستخدام منتجات التنظيف الطبيعية، مثل الخل والليمون وصودا الخبز. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تسبب أضرارًا للمنزل إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.

المنتجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسطح في المنزل:

الخل

الخل هو وسيلة تنظيف يقترحها الكثير من خبراء التنظيف، ويمكن أن يكون رائعًا للتنظيف، إلا أنه يضر بعض الأسطح. فالخل سوف يجعل الأسطح الحجرية أقل لمعاناً مثل الحجر الجيري والرخام، وسوف يفسد أيضًا الأرضيات الخشبية.

صودا الخبز

صودا الخبز مادة كاشطة للغاية وستتسبب في إتلاف بعض مناطق المنزل، ويمكن أن تخدش الزجاج أو المرآة، ويمكن أن تدمر السيراميك والتشطيبات على الخشب.

الليمون

ما ينطبق على الخل يمكن أن ينطبق على الليمون، فالمادة الحمضية فيه يمكن أن تضر بالحجر المصنوع من الغرانيت أو أي حجر طبيعي.

منتجات تنظيف يجب ألا تخلطيها أبدًا:

المبيض والخل

ينتج عن هذا غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس واحمرار العيون.

المبيض والأمونيا

ينتج عن خلط المبيض والأمونيا الكلورامين، والذي يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس.

المبيض والكحول المحمر

يُعرف الكلوروفورم باستخدامه لفقد الوعي. كان يستخدم في السابق كمخدر طبي، إلا أنه يتسبب في آثار جانبية خطيرة.

بيروكسيد الهيدروجين والخل

ينتج عن هذا حمض الباراسيتيك، الذي يهيج الرئتين، ويؤدي إلى ضيق في التنفس، ويمكن أن يتلف الكبد والكلى.