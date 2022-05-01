علامات الإصابة بالتهاب حوض الكلى.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن التهاب حوض الكلى هو أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعاً في الحوض الكلوي، موضحة أنه نتيجة عدوى تصاعدية، تنتقل فيها مسببات الأمراض عبر مجرى البول والمثانة والحالب وصولاً إلى حوض الكلى, وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأوضحت الرابطة أن عوامل الخطورة تتمثل في اضطرابات تدفق البول والتهابات المسالك البولية والحمل والسكري والقسطرة البولية.

وتتمثل الأعراض في التبول المتكرر مع نزول كمية بول قليلة، مع إمكانية وجود دم فيه، والحمى والقشعريرة، وألم الخاصرة، والغثيان والقيء، والصداع والإرهاق وآلام الظهر وفقدان الشهية.

وشدّدت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الالتهاب مثل ضعف الكلى، أو الفشل الكلوي.

ويكون العلاج بالمضادات الحيوية مع المسكنات والأدوية الخافضة للحرارة، مع الراحة في الفراش وشرب الكثير من السوائل.