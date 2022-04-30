الامارات | الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في الهند وباكستان منذ 122 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في الهند وباكستان منذ 122 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت درجات الحرارة في أجزاء من الهند وباكستان أعلى متوسط لها في أبريل مع توقعات أن تمتد هذه الموجة الحارة إلى مايو المقبل .

وقال مسئول في هيئة الأرصاد الهندية إن مناطق شمال غرب ووسط الهند سجلت متوسط درجات حرارة قياسية بلغت 35.9 و 37.78 درجة مئوية على التوالي في أبريل تعد الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 122 عاما.

وقالت الوزيرة الباكستانية المسؤولة عن مكافحة تغير المناخ شيري رحمن اليوم إنه لأول مرة منذ عقود تنتقل باكستان من فصل الشتاء إلى الصيف دون المرور بفصل الربيع.

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