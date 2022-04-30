الامارات | مصرع 8 أطفال في حادث مروع بمصر.. كانوا يدرسون نهاراً ويعملون ليلاً لمساعدة آبائهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أطفال في حادث مروع بمصر.. كانوا يدرسون نهاراً ويعملون ليلاً لمساعدة آبائهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مصرعهم، السبت، بعدما انقلبت المركبة التي كانت تقلهم من حقول زراعية، في قناة في دلتا النيل بشمال مصر، على ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول مقيم في منطقة إيتاي البارود في محافظة البحيرة حيث وقع الحادث، إن الفتيان الثمانية بحسب الصحافة المحلية "كانوا يذهبون لحصاد البطاطا كل مساء".

وقال المسؤول إن ضحايا هذا الحادث الذي وقع فجر السبت كانوا يكملون دراستهم لكنهم كانوا يعملون ليلاً لمساعدة آبائهم.

ونجا مسؤول العمال الذي كان يقلّهم من الحادث وأوقف لاستجوابه، كما أوضح المصدر نفسه.

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