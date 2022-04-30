الامارات | ضبط المعتدي على فرد أمن داخل "كمبوند" بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المعتدي على فرد أمن داخل "كمبوند" بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يعتدي على فرد أمن داخل مجمع سكني في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه بتاريخ 29 إبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف أمن إداري بأحد المجمعات السكنية "كمبوند" بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بذات المجمع السكنى محل عمله) وذلك لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدي وإحداث إصابته "كدمات متفرقة بالجسم"، وذلك لقيام المُبلغ باستيقاف سيارة ميكروباص بها عدد 4 أشخاص طلبوا الدخول الى المجمع السكنى في طريقهم للمشكو في حقه لإصلاح سيارته مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

وقالت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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