منها الليمون.. 4 أطعمة ومشروبات احذر تناولها مع الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي من المشروبات الساخنة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص خصوصا بعد الإفطار في رمضان.

ولكن هناك عديد من الأطعمة والمشروبات لا يجب تناولها مع الشاي بعد الإفطار في رمضان وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

1. الليمون:

يعد إضافة الليمون إلى الشاي ممارسة شائعة حيث يُعتقد أنها تساعد في حرق الدهون وفقدان دهون البطن، ولكن يعتقد الخبراء أن القيام بذلك يؤدي إلى الحموضة وتفاقم قرحة المعدة ويسبب الانتفاخ وعدم الراحة، وذلك لأن تخمير الشاي مع الليمون الغني بحمض الستريك يزيد من الطبيعة الحمضية للمشروب مما يسبب عدم الراحة.

2. الحليب:

الشاي مصدر غني جدًا بمضادات الأكسدة وللحصول على أقصى فائدة منه يجب تناوله بدون حليب وسكر، وذلك لأن إضافة الحليب والسكر إلى الشاي يدمر فعاليته كمشروب صحي قوي ويجعله غنيًا بالدهون والكربوهيدرات.

3. المكسرات:

الخبراء يعتقدون أن تناول المكسرات مع الشاي هو مزيج رهيب وله آثار مضاعفة على الصحة، وذلك لأن مركب يسمى التانين الموجود في الشاي يمنع امتصاص العناصر الغذائية عند تناوله مع المكسرات.

4. الشمام:

المحتوى المائي للشمام يجعله من أفضل الأطعمة الصيفية ولكن تناوله مع الشاي أو مباشرة بعده يؤدي إلى اضطراب في المعدة، بالرغم من أن محتواه المائي العالي يجعله رائعة للترطيب.

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