الامارات | تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم والتي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة, أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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