لمرضى السكر.. فواكه يجب تناولها باستمرار - كنز لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تناول الفواكه يوفر العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتحديدََا خلال شهر رمضان، وهناك مجموعة من الفواكة الصحية لمرضى السكر التي تعمل على إشباع رغبتهم الشديدة في تناول السكر.

يستعرض الخليج 365 أبرز الفاكهة الصحية لمرضى السكري، التي يجب الحرص على تناولها، وذلك وفقََا لما ذكره موقع womenshealth:

الكمثرى

تعتبر من الفاكهة ذات القشرة الصالحة للأكل، حيث تكون القشرة الخارجية مصدر جيد للألياف، وبالتالي يشير ذلك إلى أنها تساعد في إدارة وتنظيم نسبة السكر في الدم، ويجعل مرضى السكري يشعرون بالرضا حول رغبتهم في تناول السكري فور تناولها.

التفاح

هناك العديد من أنواع التفاح التي لها فوائد مختلفة، حيث يعتقد البعض أن هناك أنواع من التفاح هي مفيدة أكثر لمرضى السكري، ولكن جميع أنواع التفاح جيدة لمرضى السكري، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم و التخلص من الجفاف الناتج عن انخفاض السكر في الدم.

الخوخ

يعد من الفاكهة التي تحتوي على قشرة صالحة للأكل نظرََا لاحتوائها على الألياف، التي تعمل على ادارة السكر في الدم، لذا احرص على تناولها بقشرتها للاستفادة بشكل كامل منها.

المشمش

يحتوي المشمش على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة أو المركبات الضارة التي تدمر خلايا الجسم، مما يقلل بدوره من الإجهاد التأكسدي، مع العلم أنه تم ربط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، لذا فا يعتبر تناول المشمش يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، ما يجعلها من الفاكهة الجيدة لمرضى السكري.

الكيوي

يعتبر تناول الكيوي بالقشرة الخارجية أكثر فائدة لمرضى السكري، ولكن يجب التأكد من نظافتها جيدََا حيث يحتوي الكيوي على بذور سليمة، التي توفر الألياف اللازمة لتنظيم نسبة السكر في الدم.

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