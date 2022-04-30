مش هتحتاج لأدوية.. تناول هذه الأطعمة لتنقية الدم من السموم في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المتعارف أن الدم مسؤول عن نقل جميع أنواع المواد في جميع أنحاء الجسم، من الأكسجين إلى الهرمونات وعوامل التخثر والسكر والدهون وخلايا جهاز المناعة، لذا من الضروري الاهتمام بتطهيره دائماً من السموم.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم قائمة بأبرز الأطعمة التي يمكنك تناولها على الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان، للمساعدة في تنقية الدم من السموم، وفقاً لموقع "express".

- الثوم

علاج طبيعي مذهل لتطهير الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأليسين الموجود به هو مركب يحتوي على الكبريت يزيل السموم من الدم عن طريق حماية الكبد من العوامل السامة، والحفاظ على أمعائك خالية من البكتيريا والطفيليات والفيروسات.

- الكركم

من المعروف أنه مطهر ممتاز للدم، وذلك بسبب خصائصه مضادة للأكسدة.

- الشمندر

تساعد النترات الموجودة في الشمندر في تمدد الأوعية الدموية وتنقية الدم.

- التوت

جميع أنواع التوت بما في ذلك عنب الثعلب الهندي يساهم في تنقية الدم، وحماية الكبد من التلف، وذلك بفضل احتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة.

- الخضروات الورقية الخضراء

يوصي بتناول الخضروات يومياً، وذلك لأنها غنية بالأنزيمات والمعادن التي تنقي الدم من السموم.

- أوميجا 3

تعتبر الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز مصادر جيدة للأوميجا 3 الذي تعمل على تطهير الدم بشكل كبير.

- خل التفاح

تناول ملعقة من خل التفاح الممزوج في كوب من الماء مفيدة لدمك.

- الريحان

له خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله خياراً جيداً لتنقية دمك.

-التفاح

لهذه الفاكهة تأثير إيجابي على صحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم، كما تساهم في تنقية الدم.

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