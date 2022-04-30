3 فئات محظور عليها تناول كحك وبسكويت العيد.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعتاد المصريون على تناول الكعك والبسكويت والمعجنات بعيد الفطر المبارك، وتحتوي هذه المخبوزات على كم هائل من الكوليسترول والسكر والزيوت والسمن التي قد تؤثر على الجسم والصحة، لذا نستعرض بعض الفئات الممنوعين من تناولها.

- مرضى القلب

الكميات العالية من السكر والدهون المشبعة، بالإضافة إلى الكربوهيدرات، تزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية، كما أوضح موقع "webmd".

- مرضى السمنة

فائض السكر المتواجد في مجرى الدم، الناتج عن تناول كميات كبيرة من المخبوزات، يتحول فورًا إلى دهون في الجسم، كما أنه يزيد من الشعور بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير.

- مرضى السكر

المخبوزات والمعجنات تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والبروتين، التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويزيد خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

عند ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، يبدأ الجسم في زيادة فرز الأنسلوين بمجرى الدم مع يؤدي إلى عدم التحكم في مستوى الجلوكوز مع الوقت.

لذلك إذا كنت تعاني من مرض السمنة، فمن الأفضل تجنب المعجنات حتى لا تتفاقم مشكلة الوزن، وزيادة السعرات الحرارية في الجسم.