تحذير من حرارة الصيف: ضارة للغاية بالعيون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر أطباء من أن الصيف قد يكون له تأثير وأضرار تصيب العيون، إذ يقول الدكتور توشا غروفر المدير الطبي لمركز Vision Eye في نيودلهي، إن موسم التدريبات الحرارية في الهواء الطلق له تأثير على كيفية عمل أحد أكثر الأصول تعقيدا في الجسم.

وأضاف: "إن حرارة الشمس الحارقة ضارة للغاية بالعيون.. والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في الصيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتلف الشبكية".

ونتيجة لذلك، من المهم أن توفر أي نظارة شمسية يتم ارتداؤها حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".

ويضيف الدكتور غروفر أن الصيف "يمكن أن يسبب أيضا حساسية للعين، والتي تتراوح من حكة خفيفة واحمرار إلى ذرف دمع عين شديد وتورم في الجفون والتهاب الملتحمة البكتيري والفيروسي".

ويقول الدكتور غروفر إن الحرارة المفرطة يمكن أن تسبب أيضا "حروقا في العين وإعتام عدسة العين وتنكسا بقعيا والسرطان".

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مزعجا، إلا أنه يمكن تجنب الحالات إذا تم اتخاذ تدابير بسيطة مثل ارتداء النظارات الشمسية وعدم التحديق في الشمس.

ويمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضا إلى الإصابة بسرطان الجلد، والذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم.