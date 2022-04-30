الامارات | «سلامة الغذاء» تمنع بيع منتجات غذائية شهيرة في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الغذاء» تمنع بيع منتجات غذائية شهيرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، توجيها لجميع التجار بعدم بيع أو تداول أصناف من وجبات «إندومي» بالأسواق، وفق شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالإسكندرية.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية، لصحيفة: «اليوم السابع» إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت خطابًا موجهًا لجميع التجار بعدم بيع أو تداول عدد من أصناف «إندومي» في الأسواق، حفظا على سلامة المواطنين، وهي جميع «نكهات الشطة، وطعم فراخ متبله خاص 75 غرام، وأكواب خضار 65 غرام».

يذكر أن هيئة سلامة الغذاء، كانت قد قررت في وقت سابق بسحب عينات من منتجات «إندومي» للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر.

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