الامارات | إيلون ماسك سيطيح بمديرة في «تويتر» راتبها 17 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك سيطيح بمديرة في «تويتر» راتبها 17 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر كبيرة المحامين في شركة «تويتر» فيجيا قاد، والتي ينظر لها على أنها المدافع الأول عن فرض رقابة على المحافظين، من بين المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون أجورا عالية، وقد يفقدون وظائفهم إذا أكمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك استيلاءه على الشركة.

وتعيش المديرة القانونية في «تويتر»، والتي حصلت على 17 مليون دولار العام الماضي، في حالة فزع شديد، حيث يقال إن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، يخطط لخفض الوظائف وتقليل رواتب المسؤولين التنفيذيين حيث يتطلع إلى تأمين التمويل لشراء تويتر وفقا لتقرير «نيويورك بوست» الأميركية.

وبعد الكشف عن خطط الاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ماسك عن «عدم ثقته» في إدارة «تويتر» الحالية وهو ما لا يبشر بالخير لمستقبلهم والذي سيتضح بمجرد توليه المنصب في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، ستفوز قاد أيضًا بسعر ترضية لطيف إذا تم طردها وهي حزمة إنهاء خدمة بقيمة 12.5 مليون دولار.

وأصبحت قاد«48 عاماً» والتي ورد أنها انفجرت بالبكاء عند مخاطبتها زملاءها حول مستقبل «تويتر»، مصدرا مثيرا للجدل في الأيام الأخيرة بسبب ماسك نفسه، الذي غرد بصورتها ورسمها على أنها غافلة عن «التحيز الليبرالي» على منصة العصفور الأزرق. بحسب «العربية نت».

جاء ذلك، بعد ظهور قاد ورئيسها آنذاك الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي، في بودكاست بعنوان «تجربة جو روغان» في عام 2019، وخلال هذا الظهور، واجه الصحتفي المحافظ تيم بول كلاً من دورسي وقاد حول حالات تم فيها حظر أصوات اليمين من «تويتر».

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