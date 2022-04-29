الامارات | الأزهر يعين سيدة في منصب كان حصريا للرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعين سيدة في منصب كان حصريا للرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة هي الأولى في تاريخه، عين الأزهر في مصر سيدة في منصب رئيس منطقة أزهرية في إحدى محافظات الوجه البحري، وهو منصب كان مقتصرا على الرجال فقط.

ونقل موقع «مصراوي» عن وكيل الأزهر، محمد الضويني، أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوة في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية» وقال إنها «من الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات».

وفي حوار نشره موقع «مصراوي»، نوّه الضويني إلى أن «منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط»، وقال إن «فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك».

وأضاف وكيل الأزهر، أن هناك جامعة الأزهر تضم 24 عميدة، و35 وكيلة في كليات القاهرة والأقاليم.

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