الامارات | "سنابشات" توفر خدمة مبتكرة لعشاق صور "السيلفي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "سنابشات" توفر خدمة مبتكرة لعشاق صور "السيلفي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة سناب شات عن تقديم خدمة جديدة لأعضاء هذه المنصة العالمية للتواصل الاجتماعي وتتمثل هذه الخدمة التي ستسهل على عشاق السيلفي مهمتهم وتمنحهم خاصة جديدة ومنتظرة، بطائرة صغيرة اسمها pixy، مهمتها المساعدة في صورة السيلفي ولا سيما حين لا يتوفر أحد لالتقاط صور لك.

و Pixy هو اسم الطائرة بدون طيار الصغيرة التي يمكنها أن تعمل ككاميرا شخصية عندما لا يمكنك أن تطلب من شخص ما التقاط فيديو لك.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة سناب شات ، إيفان شبيجل ، الاختراع ع الجديد خلال الكلمة الرئيسية لقمة Snap Partner Summit ، مشيرا إلى أن حجمها لايتجاوز "حجم الجيب "، وبكونها "صديق مجاني للطيران للمغامرات الكبيرة والصغيرة."

Pixy ليست طائرة بدون طيار عادية حيث لا توجد وحدة تحكم ولا بطاقة SD ، كما أنها تمتلك أربعة مسارات طيران مكونة مسبقًا. يمكنك إخبار Pixy بأن تطفو أو تدور حولك أو تتبعك أثناء المشي أو الجري. كما يمكنك تحديد الوضع الصحيح، والضغط على الزر فيقلع Pixy من يدك.

وعندما تريد إيقاف التسجيل، ضع يدك أسفل الطائرة بدون طيار. ستهبط Pixy تلقائيًا في راحة يدك. وتلتقط Pixy مقاطع فيديو 2.7 ألف وصور بدقة 12 ميجابكسل. وهي خفيفة الوزن للغاية حيث تزن 101 جرام فقط مع البطارية القابلة للاستبدال. وبشحنة واحدة، يمكنك التقاط خمس إلى ثماني رحلات. بحسب موقع "تيك كرنش" .

وبمجرد انتهاء الطائرة بدون طيار من تصوير مقطع فيديو، يمكنك فتح Snapchat على هاتفك. يتم تلقائيًا نقل مقاطع الفيديو من رحلات الطيران الخاصة بك لاسلكيًا إلى هاتفك. بشكل افتراضي، ليتم تخزينها في ذكريات Snapchat الخاصة بك.

وبالطبع، يمكنك بعد ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو هذه وتحريرها وإرسالها ومشاركتها. إذا كنت معتادًا بالفعل على ميزات التحرير في Snapchat ، فستتمكن من استخدام نفس أدوات التحرير لمقاطع فيديو Pixy الخاصة بك. ويمكنك أيضًا تطبيق بعض التأثيرات على مقاطع الفيديو الخاصة بك، مثل Hyperspeed و Bounce و Orbit 3D و Jump Cut.

على الرغم من ذلك ، هنالك حدود لحالات الاستخدام لـ Pixy ، ففي كثير من الأماكن ، لا يمكنك استخدام الطائرات بدون طيار بشكل قانوني. على سبيل المثال، الطائرات بدون طيار محظورة في باريس. ليس فقط بعض المناطق، ولكن مدينة باريس بأكملها.

وتأتي الطائرة بلون أصفر، وستكون متاحة في البداية في الولايات المتحدة وفي فرنسا مقابل 229.99 دولارًا.

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