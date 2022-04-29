احذر من الصراخ في وجه الآخرين.. هذا تأثيره على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعاً أن بسبب ضغوطات الحياة يمكن للمرء أن يصاب بحالة من الغضب وزيادة مستويات التوتر، ومن ثم يبدأ في الصراخ، دون إدراك أن هذا السلوك يمكن أن يسبب عدة أضرار صحية.

ولذا نذكر لكم الأضرار الصحية التي تعود على الجسم، وبعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتحكم في نفسك، وفقاً لموقع "brightside".

1. زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم:

ربما لاحظت أنه في كل مرة ترفع فيها صوتك وتخوض جدالًا قوياً، يزيد معدل ضربات القلب، هذا يشير أن ضغط الدم يرتفع أيضًا، ولهذا تبدو مرتبكًا، مع احمرار الخدين والأوردة من جلدك، إضافة إلى ذلك، التنفس بشكل أسرع، وهو شيء ينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى أعضائك الرئيسية، وفي بعض الحالات، تلاحظ أن يديك وقدميك أبرد من المعتاد.

2. ضعف جهاز المناعة:

أشار الباحثون إن الأشخاص الذين يغضبون بسهولة يمرضون كثيرًا، مع ضعف جهاز المناعة لديهم، هذا، مصحوبًا بالشعور بالقلق المتزايد، ما يعرض صحتهم لخطر كبير دون أن يدركوا ذلك.

3. الإصابة بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية:

عندما نغضب ونبدأ في الصراخ، تتطرق المواد الكيميائية المسببة للإجهاد أدمغتنا وأجسادنا وتستمر في إحداث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي لدينا، هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغضب غير المعالجة يصابون بالصداع والقلق والأرق وحتى مشاكل الهضم، إضافة إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، مثل الإكزيما، في أوقات الغضب الشديد، ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

4. التأثير على الذاكرة:

يؤثر الصراخ أيضًا على المواقف المجهدة بشكل متزايد، أحدها هو إجراء محادثة لفظية غاضبة مع شخص ما، حيث يتبادل كل منكما كلمات قاسية، وبعد انتهاء المشاجرة، يتذكرون بشكل مختلف أو نسيان أشياء معينة تمامًا.

كيف تمنع نفسك من الصراخ؟

هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك على التحكم في غضبك والانخراط في محادثة صحية دون نوبات:

- يجب عليك أن تفكر قبل أن تتكلم.

- عبر عن إحباطك بعد أن تهدأ، بهذه الطريقة، ستتمكن من التعبير عن كل ما يزعجك بطريقة صحية، إضافة إلى تصبح هناك فرصة أكبر للطرف الآخر أن يحترمك ويسمعك أكثر.

- إذا كنت تشعر بالإرهاق، فلا تدع هذه الحالة الذهنية أن تسيطر عليك، وبدلاً من ذلك، حاول التفكير بعقلانية وإيجاد حلول لأي مشاكل لديك.

- يساعد تسامح الآخرين على أن تحررك من الغضب.

- حاول مواجهة المواقف العصيبة بروح الدعابة، سيساعد ذلك في تخفيف حدة الغضب والصراخ والتعامل مع المشكلات بشكل أفضل.

- الحرص على ممارسة تقنيات الاسترخاء.

- يمكن لممارسة تمارين التنفس العميق والاستماع إلى الموسيقى الهادئة وتكرار الكلمات المهدئة في التخفيف من حدة الصراخ.

لا تخف من طلب المساعدة، إذا كنت ترى أنه لا يوجد شيء يساعدك ولا

في حالة عدم التحكم في نفسك بمفردك، يمكنك الاستعانة بطبيب مختص لتقديم العلاج المناسب.

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