كل شخص يمتلك 33 حاسة.. 8 حقائق حول جسمك لم تعرفها من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نحن محاطون بالعديد من الحقائق غير الدقيقة حول أجسادنا، لذا نقدم لك 8 ادعاءات كاذبة حول جسم الإنسان، كشفها العلم، وفقا لموقع "برايت سايت".

1. حاسة الشم لدى الكلب ليست أقوى من حاسة الشم لديك

غالبًا ما نسمع قصصًا عن حاسة الشم الفائقة لدى الكلاب، ربما بدأت الأسطورة مع عالم التشريح العصبي في القرن التاسع عشر، بول بروكا، الذي وصف البشر بأنهم "لا يشمّون".

على الرغم من أن Broca لم يقدم أي اختبار حسي لدعم هذا الادعاء، فقد تم قبوله على نطاق واسع حتى وقت قريب. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الأنواع المختلفة يمكنها تحديد أنواع مختلفة من الروائح. لذلك لا يمتلك الكلاب حاسة شم أقوى. بدلاً من ذلك، تختلف أنوفنا مما يعني أننا حساسون لأنواع مختلفة من الروائح.

2. ربما لا تكون بصمات أصابعك فريدة من نوعها

مفهوم خاطئ آخر مقبول على نطاق واسع من القرن التاسع عشر هو أن أطراف أصابعنا فريدة من نوعها. لهذا السبب، لعبت الفلاتر والحلقات والأقواس على أصابعنا دورًا رئيسيًا في تحقيقات الطب الشرعي لأكثر من قرن.

كشف العلماء أنها قد تكون طريقة معيبة في تحديد الهوية ، حيث توجد كل أنواع الأشياء التي تقلل من الدقة. علاوة على ذلك، توضح دراسة من عام 2005 بالتفصيل 22 حالة معروفة لأخطاء أطراف الأصابع حيث اتهم أشخاص بجرائم لم يرتكبوها.

3. لا توجد "أقسام تذوق" على لسانك

ربما تكون خريطة اللسان هي الرسم التوضيحي الأكثر شيوعًا الذي نراه عندما نتعلم عن الذوق.

يُقال للأطفال في المدارس عادةً أن القدرة على تذوق المذاق الحلو والمالح والحامض والمر تنقسم إلى أجزاء مختلفة من اللسان.

في الواقع، فإن فكرة "أقسام التذوق" هي تفسير خاطئ للدراسة حول مدى قوة الذوق بحيث يمكن تسجيله في أجزاء مختلفة من الفم.

وكشف العلم زيف هذه الأسطورة منذ فترة طويلة من خلال إظهار أن المستقبلات لجميع الأذواق يمكن العثور عليها في جميع أنحاء الفم.

4. تستخدم أكثر من 10٪ من دماغك حتى أثناء نومك

ليس من الواضح من أين نشأت "أسطورة الـ 10٪"، لكن يعتقد الكثير من الناس أنها حقيقة علمية، على الرغم من تكذيبها مرات عديدة. يُطلق على إحدى الطرق التي استخدمها العلماء لتشويه هذا المفهوم الخاطئ التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

باستخدام هذه الطريقة، يقيسون النشاط في الدماغ بينما يقوم الشخص بمهام مختلفة، وأظهرت لنا نتائج التجارب أن معظم عقولنا تستخدم معظم الوقت.

تختلف النسبة المئوية الدقيقة لاستخدام الدماغ في أي وقت من شخص لآخر وتعتمد أيضًا على ما يفعله الشخص أو يفكر فيه.

5. دحرجة اللسان ليست صفة وراثية

غالبًا ما يعلم معلمو الأحياء طلابهم أن القدرة على دحرجة لسان المرء تعتمد على الجين السائد. ومع ذلك، دحض عالم الوراثة فيليب ماتلوك هذه النظرية، موضحًا أن 7 من أصل 33 توائم لم يشاركوا هذه الهدية.

نظرًا لأن التوائم المتماثلة تشترك في نفس الجينات، فيجب أن تشترك في هذه السمة ، وهذا ليس هو الحال.

وبالتالي، من الواضح أن الجينات ليست العامل الحاسم في دحرجة اللسان، ولسوء الحظ، لا يزال هذا المفهوم الخاطئ قائمًا على الرغم من فضحه منذ أكثر من 6 عقود.

6. لديك وسيلة أكثر من 5 حواس فقط

حقيقة أن لدينا 5 حواس فقط تنبع من الفلسفة اليونانية القديمة، تحديدًا من أرسطو، الذي جادل بأنه "لكل معنى، هناك عضو حاسة".

على الرغم من مرور أكثر من 2000 عام منذ ذلك الحين، لا يزال الأطفال يتعلمون أن البشر لا يمتلكون سوى حاسة البصر والسمع والتذوق واللمس والشم. في الواقع، يقدر العلماء أنه قد يكون لدينا ما يصل إلى 33 حاسة.

وتشمل هذه الإحساس بالعطش والتوازن ودرجة الحرارة والعديد من الأشياء الأخرى الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

7. طقطقة مفاصل الأصابع لا تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

فكرة أن فرقعة الأصابع تزيد من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل لها منطق معين. ليس من غير المعقول الاعتقاد بأن الضغط على مفاصلك بشكل معتاد على مدى سنوات سوف يترك بعض الضرر.

الخبر السار هو أنه لا يوجد في الواقع أي ارتباط بين هذه العادة وارتفاع معدل الإصابة بالتهاب المفاصل.

ومع ذلك هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستمرار في القيام بذلك، حيث يمكن أن يكون مزعجًا جدًا للأشخاص من حولك.

8. السباحة بعد تناول وجبة كبيرة لن تسبب لك تقلصات

الفكرة العامة وراء هذه الأسطورة هي أن تناول وجبة كبيرة سيزيد من كمية تدفق الدم إلى المعدة بدلاً من العضلات، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتشنج السباح.

أصول هذه النظرية غير واضحة، لكن النظرية نفسها خاطئة على أي حال. ربما لن تشعر بالراحة في السباحة فورًا بعد تناول وجبة دسمة، لكنها لن تسبب بأي حال من الأحوال التقلصات والغرق.

ومع ذلك، فإن تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل وقت قصير من السباحة فكرة جيدة لأنها ستزودك بالطاقة.

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