الامارات | توقعات بإقبال كبير بعد تراجع خطر "كورونا"... أحمد حلمي ويسرا وهيفاء وهبي في أفلام "عيد الفطر"

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإقبال كبير بعد تراجع خطر "كورونا"... أحمد حلمي ويسرا وهيفاء وهبي في أفلام "عيد الفطر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد قطار المنافسة السينمائية للانطلاق في عيد الفطر داخل قاعات العرض، وسط تفاؤل بزيادة الإقبال بعد تراجع خطر فيروس كورونا.

ويخوض منافسات هذا العام الفيلم الكوميدي "واحد تاني" للمؤلف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر عبد اللطيف، وتمثيل أحمد حلمي وروبي ونسرين أمين وسيد رجب وعمرو عبد الجليل.

وفيلم "ليلة العيد" للمؤلف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتمثيل يسرا وغادة عادل وريهام عبدالغفور وعبير صبري ونجلاء بدر.

وتعود هيفاء وهبي للسينما بفيلم "أشباح أوروبا" للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في التمثيل باسم سمرة وأحمد الفيشاوي وأروى جودة.

ويشارك في العروض فيلم "العنكبوت" للمؤلف محمد ناير والمخرج أحمد نادر جلال تمثيل أحمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وظافر العابدين وريم مصطفى.

كما يقدم على ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول فيلم "زومبي" الكوميدي من تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال، وأخرجه عمرو صلاح.

كما يشهد الموسم عودة للنجم حسين فهمي بعد فترة غياب طويلة، حيث يقدم مع أحمد زاهر الذي يحظى أخيرا بالبطولة المطلقة فيلم "فارس"، وهي فرصة سيكون لها أثر كبير في مشواره الفني.

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