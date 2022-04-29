الامارات | كندا ستلاحق المجرمين .. حتى على الكواكب الأخرى !

شكرا لقرائتكم خبر عن كندا ستلاحق المجرمين .. حتى على الكواكب الأخرى ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ النواب الكنديون، امس، مشروع قانون يتضمّن تعديلات على القانون الجنائي تتيح السماح بمحاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على القمر أو في الفضاء.

ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساساً الموازنة.

وينص أحد التعديلات على أنّ "أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (...) أي عمل، أكان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، يشكّل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر وكأنه ارتكب هذه الفعل في كندا".

ويهدف نص المشروع الذي أقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتاً مقابل 144، إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.

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