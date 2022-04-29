قلق عالمي بعد انتشار التهاب الكبد الغامض في 14 دولة.. ما نعرفه عن سبب التفشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 169 حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد النادر، وهو التهاب يصيب الكبد لدى أطفال صغار في عدد من الدول.

وأصاب المرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عامًا، وفق ما أورد موقع "independent".

وطُلب من مسؤولي الصحة البحث عن أعراض التهاب الكبد التي تشمل:

- الحمى

- التعب

- فقدان الشهية

- الغثيان

- القيء

- آلام البطن

- البول الداكن

- البراز ذو اللون الفاتح

- آلام المفاصل.

وقالت "الصحة العالمية" إن ربط المرض بلقاحات كوفيد تم استبعادها، لأن جميع الأطفال الذين أصيبوا بأمراض الكبد لم يتم تلقيحهم.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إن سبب المرض "لا يزال لغزا".

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ووقع الأطباء في حيرة من أمرهم لغموض سبب الإصابة، مع استبعاد فيروسات التهاب الكبد A وB وC وD وE من نتائج الاختبارات المعملية.

وقالت الدكتورة تينا تان، طبيبة الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى لوري للأطفال في شيكاغو، إن الحالات من المرجح أن تكون ناجمة عن فيروس لأنها تظهر في مجموعات، وذلك وفق ما أورد موقع "dailymail".

وأضافت: "الأمر الأكثر غرابة في كل هذا هو أن الفيروس الغدي لا يسبب عادة التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الذين لا يعانون من حالات صحية أساسية".

وبحسب "ديلي ميل" فإن التحقيقات في الولايات المتحدة ومختلف دول أوروبا ما زالت جارية، لكن المسؤولون لم يستبعدوا بعد أن السبب قد يكون نوع جديد من فيروس كورونا، كما أن هناك نظرية أخرى مفادها أن الأطفال ربما كانوا يحاربون الفيروس الغدي في نفس الوقت مع كوفيد.

واستبعد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة أن يكون لقاح Covid سببًا محتملاً، حيث لم يتم تطعيم أي من الأطفال البريطانيين بسبب صغر سنهم. وصف خبراء الكبد سلسلة الحالات بأنها "مقلقة" لكنهم قالوا إن الآباء يجب ألا يقلقوا بشأن المرض الذي يصيب أطفالهم.

ماذا نعرف عن تفشي التهاب الكبد العالمي؟

لقد حير العلماء تفشي التهاب الكبد العالمي الذي تسبب في وفاة أكثر من شخص حتى الآن و17 عملية زرع كبد.

وتم رصد حالة التهاب الكبد لدى 169 طفلاً على الأقل تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عامًا.

ولم تكن أي من الحالات ناجمة عن أي من السلالات الخمس النمطية للفيروس - التهاب الكبد A و B و C و D و E.

ما هو التهاب الكبد؟

التهاب الكبد هو التهاب في الكبد ينتج عادة عن عدوى فيروسية أو تلف الكبد من شرب الكحول.

وغالبًا ما لا تظهر أعراض، ولكن يمكن أن تشمل البول الداكن، والبراز الرمادي الباهت، وحكة الجلد، واصفرار العينين والجلد.

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون أيضًا من آلام في العضلات والمفاصل، وارتفاع في درجة الحرارة، والشعور والمرض والتعب بشكل غير عادي طوال الوقت.

وعندما ينتشر التهاب الكبد عن طريق فيرو ، فعادة ما يحدث بسبب تناول طعام وشراب ملوث ببراز شخص مصاب أو الدم إلى الدم أو الاتصال الجنسي.

كم عدد البلدان التي تم تسجيل الحالات فيها؟

1- بريطانيا 114 حالة

2- الولايات المتحدة 20 حالة

3- إسبانيا 13 حالة

4- إسرائيل 12 حالة

5- الدنمارك 6 حالات

6- أيرلندا أقل من خمس حالات

7- هولندا 4 حالات

8- إيطاليا 4 حالات

9- فرنسا حالتان

10- النرويج حالتان

11- رومانيا حالة واحدة

12- بلجيكا حالةو احدة

13- اليابان حالة واحدة

14- كندا رقم غير محدد

* الحالات في كندا واليابان وإلينوي بالولايات المتحدة لم يتم تأكيدها بعد

هل نعرف ما وراء تفشي المرض؟

1- عدوى مرافقة

يقول الخبراء إن الحالات قد تكون مرتبطة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، لكن المزيد من البحث مستمر.

هذا بالإضافة إلى عدوى كوفيد، يمكن أن يتسبب في الارتفاع في الحالات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف الفيروس الغدي في 74 حالة على الأقل، ثبتت إصابة 20 من الأطفال على الأقل بفيروس كورونا.

2- ضعف المناعة

يعتقد الخبراء البريطانيون المكلفون بالتحقيق في موجة الأمراض أن الحلقة اللانهائية من عمليات الإغلاق ربما لعبت دورًا مساهمًا.

وقد تكون قيود كورونا قد أضعفت مناعة الأطفال بسبب انخفاض الاختلاط الاجتماعي، ما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس الغدي.

وقال باحثو الصحة العامة في اسكتلندا إن المزيد من الأطفال قد يكونون "ضعفاء من الناحية المناعية '' للفيروس بسبب القيود.

3- طفرة الفيروس الغدي

وقال علماء آخرون إنه ربما يكون فيروسًا قد اكتسب "طفرات غير عادية".

هذا يعني أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر قدرة على الالتفاف حول المناعة الطبيعية للأطفال.

4- متغير جديد لكوفيد

أدرجت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة، "متغيرًا جديدًا من SARS-CoV-2" في فرضيات عملهم، عند مناقشة البديل في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في لشبونة.

5- نظريات أخرى

لاحظت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة (UKHSA) أن كوفيد بالإضافة إلى العدوى والمسببات البيئية الأخرى لا تزال قيد التحقيق كأسباب محتملة للأمراض.

واستبعدت (UKHSA) أن يكون لقاح كوفيد سببا محتملا، حيث لم يتم تطعيم أي من الحالات البريطانية حتى الآن بسبب سنهم.

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