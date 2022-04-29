المرض الغامض يواصل تهديداته.. وفاة أول طفل في أمريكا بسبب "التهاب الكبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أبلغ مسؤولو الصحة في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة، عن تسجيل أربع حالات من التهاب الكبد لدى الأطفال المرتبط بالفيروس الغدي، وهو نوع من التهاب الكبد يمكن أن يهدد الحياة.

وذكر المسؤولون أن إحدى تلك الحالات توفيت بعدما تطلبت عملية زرع كبد، وتكون هذه أول حالة وفاة معروفة لطفل في الولايات المتحدة من العدوى التي تسبب القلق الدولي.

في الأسبوع الماضي، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنبيهًا لمقدمي الرعاية الصحية بعد تشخيص ما لا يقل عن تسع حالات مشبوهة من التهاب الكبد في ألاباما، وتم الإبلاغ عن اثنين آخرين في وقت لاحق في ولاية كارولينا الشمالية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المرض الغريب نفسه انتشر في أوروبا، حيث أصيب أكثر من 150 طفلاً، ومات واحد على الأقل، وأكبر عدد من الحالات المبلغ عنها حتى الآن كانت في المملكة المتحدة وإسبانيا.

وقالت الدكتورة فيليبا إيستربروك، عالمة بارزة في البرنامج العالمي لالتهاب الكبد في منظمة الصحة العالمية، خلال جلسة أسئلة وأجوبة يوم الخميس، إن مثل هذا الطفح الجلدي من "التهاب الكبد الحاد" أمر غير معتاد عند الأطفال، وما يثير حفيظة خبراء الأمراض هو أن "غالبية هؤلاء الأطفال كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق"، وذلك وفق ما أورد موقع "businessinsider".

النوع النادر من التهاب الكبد هو لغز طبي

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأطفال المصابين بهذا النوع غير المعتاد من التهاب الكبد لدى الأطفال تراوحت أعمارهم بين شهر واحد و16 عامًا، وحوالي 10٪ لديهم حالات شديدة بما يكفي لإجراء عمليات زرع كبد.

ولا يزال سبب هذا المرض غامضًا بعض الشيء لأن الأطفال المصابين قد أثبتوا بشكل كبير نتائج سلبية لالتهاب الكبد A و B و C و D و E. ويشتبه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في أن هذه الأمراض الجديدة قد تكون مرتبطة بعدوى بفيروس الجهاز التنفسي، المسمى Adenovirus 41. لكن علماء المناعة المستقلين يتساءلون أيضًا عما إذا كان حقيقة أن العديد من الأطفال قد أصيبوا مؤخرًا بعدوى COVID-19 يمكن أن يكون لها نوع من التأثير على حياتهم. أجهزة المناعة أيضًا.

وقال عالم الأوبئة ديبتي جورداساني من جامعة كوين ماري في لندن على "تويتر"، إن فيروس كورونا "معروف بتفاعله مع فيروسات أخرى" وقد يغير استجابتنا المناعية لمسببات الأمراض الأخرى.

وشهدت إصابات COVID-19 ارتفاعًا حادًا في الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى متغير Omicron شديد الانتقال، وحقيقة أن الأطفال دون سن الخامسة لا يزالون غير مؤهلين للتلقيح.

ومن ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022، زادت نسبة الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة التي تسببها العدوى من حوالي 44٪ إلى أكثر من 75٪ على الصعيد الوطني، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال عالم الفيروسات Muge Cevik من جامعة St Andrews إنه في الوقت الحالي، على الخبراء "أن يكونوا منفتحين" بشأن ما قد يحفز هذه الحالات الغريبة، ويشير على Twitter إلى أنه قد يكون هناك تفسير لتفشي المرض، "مثل مثل التسمم الغذائي أو التعرض للأدوية أو المعادن".

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