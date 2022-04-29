أبواب المنازل تتألق بمظهر الخرسانة الاصطناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لصناعة النوافذ والواجهات إن أبواب المنازل تتألق في 2022 بمظهر الخرسانة الاصطناعية، مشيرة إلى أن الأبواب تكتسي باللون الرمادي وتتحلى بالبساطة والأناقة.

وأوضحت الرابطة أن الخرسانة الاصطناعية مصنوعة من مادة صمغية وتتخذ مظهر الخرسانة، مشيرة إلى أنها تتميز بالرقة؛ حيث لا يتعدى سمكها 3 ملم، كما أنها لا تحتاج إلى عناية خاصة.

وأضافت الرابطة أن بعض أبواب المنازل المصنوعة من الخرسانة الاصطناعية تزدان بألواح زجاجية غير شفافة، والتي تنفذ الضوء مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية.