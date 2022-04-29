فيينا.. هوليوود على نهر الدانوب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعد فيينا بمثابة هوليوود على نهر الدانوب؛ حيث شهدت العاصمة النمساوية تصوير العديد من أفلام النجوم العالميين مثل جوزيف كوتين وتوم كروز.

وقد شهدت فيينا تصوير أجزاء من فيلم توم كروز “Mission: Impossible - Rogue Nation” خلال 2015؛ حيث تمت مطاردة توم كروز على سطح دار الأوبرا، بالإضافة إلى انفجار سيارة في مكان قريب، وقد ظهرت العشرين دقيقة، التي تم تصويرها في فيينا بصورة رائعة في الفيلم، ومما لا شك فيه أن

ويمكن للعاصمة النمساوية أن تفخر بأنها شهدت تصوير اثنين من أفضل الأفلام العالمية على الإطلاق، وقد لعبت المدينة دورا رئيسيا في هذه الأفلام، ويدور الحديث هنا عن الأفلام الكلاسيكية “The Third Man”من إنتاج عام 1949 وفيلم “Before Sunrise” من إنتاج عام 1995.

وفي أحداث فيلم “The Third Man” يسافر الكاتب الأمريكي هولي مارتينز، والذي قام بأداء دوره جوزيف كوتين، إلى مدينة فيينا المقسمة من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، ويعلم أن صديقه هاري لايم، الذي قام بأداء دوره الممثل أورسون ويلز، قد لقى مصرعه في حادث سيارة، ولكن هاري لايم لم يقم بتزييف حادث موته فحسب، بل إنه يتصرف بشكل إجرامي ويقوم ببيع البنسلين المخفف، وبعد ذلك يبحث هولي مارتينز عن هاري لايم ويتعاون مع الرائد "تريفور هوارد" من أجل تنفيذ أمر الاعتقال، كما أنه يقع في غرام "أليدا فالي"، التي تعتبر صديقة هاري لايم.

ولم يعتمد نجاح هذا الفيلم على القصة الأساسية، التي أبدعها جراهام جرين فحسب، ولكن مشاهد القصف، التي تعرضت لها المدينة، كانت حقيقية، كما أن صور الأبيض والأسود وحركة الكاميرا وتأثيرات الظلال والضوء زادت من التأثيرات المصحوبة بموسيقى آلة القانون من إبداع "أنتون كاراس".

ولا يزال بإمكان السياح تتبع مواقع تصوير هذه الأفلام حتى اليوم، حيث التقى هاري لايم مع هولي مارتينز في براتر للانطلاق في رحلة لركوب عجلة فيريس، بالإضافة إلى المقبرة المركزية بالمدينة وكذلك ميدان جوزيف بلاتس ومقر سكن هاري لايم، وقنوات الصرف الصحي، والتي شهدت المواجهة بينهما بعد المطاردة الكبيرة.

متحف “The Third Man”

وهناك متحف لفيلم “The Third Man”؛ حيث قام المُلاك جيرهارد شتراسشوانتنر وكارين هوفلر بجمع الكثير من الكنوز الحقيقية، وأكد جيرهارد أنه قد شاهد الفيلم 13 أو 14 مرة وأضاف أن "جميع المقتنيات أصلية"، ومنها آلة قانون ترجع إلى "أنتون كاراس" والكاميرات وسيناريو الممثل الرائد تريفور هوارد ويشتمل على ملاحظاته الشخصية.

وتقوم سينما بورج كينو بعرض النسخة الأصلية من فيلم “The Third Man” مرتين في الأسبوع، وأكد صاحب السينما كورت شراميك على جودة النسخة الأصلية بقوله: "كل من شاهد الفيلم في النسخة الألمانية المدبلجة، فإنه لم يشاهد الفيلم بالفعل".

فيلم “Before Sunrise”

وأوضح كتاب "مواقع تصوير الأفلام في فيينا" أهمية فيلم “Before Sunrise” وأكد على أنه يعتبر بمثابة إعلان للعاصمة النمساوية فيينا؛ حيث فهم المخرج ريتشارد لينكلاتر كيفية إبراز المدينة من خلال طريقة التعامل الحساسة للغاية بين الفرنسية سيلين، التي قامت بدورها الممثلة جولي ديلبي، والأمريكي جيسي، الذي قام بدوره إيثان هوك؛ حيث تعرفا على بعضهما البعض في القطار، وانطلقا معا في فيينا لاستكشاف المدينة حتى يغادراها في صباح اليوم التالي.

وفي فيلم “Before Sunrise” تجوب جولي ديلبي وإيثان هوك مدينة فيينا بواسطة الترام، كما يذهبان للتجول خارج المدينة عبر مقبرة "نامليس، والتي يتم فيها دفن الجثث المستخرجة من نهر الدانوب"، حتى استقرا عند حاجز متحف الفنون "ألبرتينا"، وقد حقق هذا الفيلم الرومانسي نجاحا عالميا، وأكد الكاتب أن السينما يمكن أن تكون بهذه البساطة إذا كان هناك موقع تصوير مناسب.

ولقد شارك هانو بوشل، من سكان فيينا والبالغ من العمر 72 عاما، بدور ثانوي في فيلم “Before Sunrise”، ففي بداية الفيلم تجادل بصوت عالٍ مع زوجته في القطار، هو ما دفع سيلين إلى تغيير مقعدها وبدء الحديث مع جيسي، وهو ما أطلق الشرارة الأولى لقصة الحب بينهما.

ويتذكر هانو بوشل أنه استفاد من الفيلم مرتين، من خلال الأجر، الذي حصل عليه ومن خلال فكرة "المقهى الصغير"، الذي يجلس أمامه العشاق من الشباب وتظهر معهم العرافة، وأثناء تصوير فيلم “Before Sunrise” كان هانو بوشل يمتلك بالفعل مطعما في ميدان فرانسيسكانر بلاتس، والذي كان يتم العثور عليه فيه من وقت إلى آخر.

فيلم “The Living Daylights”

ولكن هانو بوشل أوضح أن أكثر أيام حياته ربحا كانت من خلال ظهوره كضيف شرف في فيلم جيمس بوند “The Living Daylights” إنتاج عام 1987، والذي لعب دور الشخص الذي يفتح ويغلق باب الجندول، على عجلة فيريس في براتر، وخلال الفيلم كان يقول جملة واحدة؛ وهي ما إذا كان العميل السري جيمس بوند، الذي قام بدوره الممثل تيموثي دالتون، يرغب في القيام بجولة أخرى، وبمجرد نطق خمس كلمات بالإنجليزية حصل على مكافأة كبيرة، ولكنه لم يكشف عن المبلغ الذي حصل عليه بالضبط.

وتعتمد المرشدة السياحية جيرتي شميت على مواقع تصوير الأفلام في فيينا خلال جولاتها السياحية؛ حيث تؤكد على ضرورة مشاهدة السياح خلال جولاتها للمكان الذي تجول فيه توم كروز في دار الأوبرا، كما أنها تصطحب مستكشفي مواقع التصوير من مدينة بوليوود الهندية، وأكدت على حبها للأفلام العالمية، التي يتم تصوي

رها في المدينة.

وأضافت المرشدة السياحية أن موقع بناء مترو الأنفاق في ميدان كارلس بلاتس قد شهد تصوير أحداث فيلم “Scorpio” من إنتاج 1973 بطولة بيرت لانكستر وآلان ديلون.

وعند زيارة ميدان شتيفان بلاتس يتعرف السياح على مواقع تصوير الموسم الثالث من مسلسل الأكشن “Jack Ryan” إنتاج عام 2021، وأمام مبنى البلدية أوضحت المرشدة السياحية أن الواجهة في فيلم “Woman in Gold”إنتاج عام 2015 كانت تحمل علم الصليب المعقوف، ويشعر السياح ببعض الإحباط عندما يعلمون أن الأمر لم يكن حقيقيا.