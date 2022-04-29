تعرف على الفوائد الصحية للسيلينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن السيلينيوم يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تقوية المناعة وإنتاج الحيوانات المنوية وتكوين هرمونات الغدة الدرقية الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيورين (T3).

وأضاف المركز الألماني أن السيلينيوم يتمتع أيضا بتأثير مضاد للأكسدة، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف "بالجذور الحرة" “Free Radicals”، التي تهاجم خلايا الجسم وتعجل بالشيخوخة.

وأضاف المركز أن احتياج الجسم اليومي من السيلينيوم يبلغ 60 ميكروجراما للنساء و70 ميكروجراما للرجال، مشيرا إلى أن المصادر الغذائية الغنية بالسيلينيوم تتمثل في اللحوم والأسماك والبيض والفطر والكرنب والبصل والعدس والهليون والمكسرات.

وأردف المركز أن بعض الأمراض ترفع خطر نقص السيلينيوم بالجسم مثل أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة والتليف الكيسي ومتلازمة الأمعاء القصيرة وكذلك القصور الكلوي وغسيل الكلى المزمن. وتتمثل أعراض نقص السيلينيوم في حدوث اضطرابات في وظيفة العضلات وجهاز المناعة وتكوين الحيوانات المنوية.