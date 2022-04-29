الامارات | شخصية الشهيد أحمد منسي مفاجأة مسلسل «الاختيار 3»

شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية الشهيد أحمد منسي مفاجأة مسلسل «الاختيار 3» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة تقبلها الجمهور بإعجاب كبير، ظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، إذ عاد لتجسيد دور الشهيد أحمد منسي، وذلك قبل ساعات من إنطلاق ثورة 30 يونيو، حيث ظهر في مستشفى القوات المسحلة مع الظابط مروان العدوي، ويتحدث معه عن الوضع الراهن في سيناء، وأهمية وجود مشروع تنموي في سيناء للخلاص من الإرهاب.

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، دعوة القوى الإسلامية لمليونية بعنوان الشرعية خط أحمر، في 28 يونيو 2023، للرد على دعوات التظاهر في 30 يونيو وحملة استمارات تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وتتضمن الحلقة فيديوهات توثيقية حقيقية لتلك التظاهرات، ما يدفع الشعب المصري للنزول إلى الشارع للرد عليهم.

وتضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، الأيام القليلة التي سبقت مظاهرات 30 يونيو وحالة الغليان التي كان يعيشها المواطنون المصريون في الشارع بسبب سياسات جماعة الإخوان الإرهابية.

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