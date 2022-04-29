الامارات | «الشارقة السينمائي» يستثمر في أجيال جديدة من المبدعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة السينمائي» يستثمر في أجيال جديدة من المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظّمه مؤسسة فنّ، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، باب التسجيل في برنامج «تأهيل المحكمين الواعدين»، حتى 15 مايو المقبل، دعماً لإشراك الموهوبين من الأطفال والشباب وتنمية ذائقتهم في تحكيم الأفلام ضمن فئتي الأطفال والشباب في دورة المهرجان التاسعة، التي تنطلق في أكتوبر المقبل.

وتشترط المؤسسة على المتقدمين من فئتي الأطفال والشباب أن يكون عمر المتقدم ما بين 12 و20 عاماً، من الجنسين، وأن يكونوا ممن يمتلكون الشغف والموهبة في المجال السينمائي، وأن يتمتعوا بمهارات التحدث والتواصل مع الآخرين وحبّ التعاون والمشاركة.

وستقوم إدارة المهرجان بعد إغلاق باب التسجيل باختيار ما بين 40 و50 مشتركاً للانضمام إلى ورشة «تأهيل المحكمين الواعدين»، التي تنتظم ابتداءً من يوليو وحتى بداية أكتوبر المقبلين، وتشمل الورشة الأولى التعريف بالمهرجان والتعريف بالمحكمين الواعدين السابقين ودور المُحكم الواعد، وتعقد بين 25 و28 يوليو المقبل، فيما تتضمن الورشة الثانية تدريب المشاركين على مشاهدة مجموعة من أفلام المحترفين وتعلم كيفية تحليل الأفلام وتعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس المقبل.

وتليها الورشة الثالثة، وتشمل تحليل كل مُحكم لفيلم من اختياره، والتدريب على اختيار الفيلم الفائز، وتعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفي الورشة الرابعة التي تقام على مدار الثالث والرابع من أكتوبر المقبل سيتدرب المشاركون على الاستعداد للمهرجان وتوزيع مهام المُحكمين، وفي الورشة الأخيرة بالتاسع من أكتوبر تقام ورشة التحضيرات لحفل افتتاح المهرجان.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: إن «النهوض بمستقبل صناعة السينما في الإمارات والمنطقة يتطلب الاستثمار في أجيال جديدة من المبدعين والأطفال والشباب، سواء على مستوى صناعة الأفلام أو نقدها وتقييمها، وتطوير معايير لديهم لتقدير النوعي والمميز منها، لهذا يستكمل المهرجان رؤيته في تطوير ودعم المبدعين السينمائيين الأطفال والشباب، من خلال فتح المجال أمامهم لتعلم واكتساب خبرات تحكيم الأفلام، ليكون المهرجان منصّة شاملة وواسعة أمامهم لاحتراف صناعة الأفلام».

وأضافت: «الدعوة مفتوحة أمام كل الأطفال والشباب الراغبين في المشاركة، ممن يملكون الشغف لتعلم واحتراف مهارات ومعايير تقييم الأفلام الوقوف عند جماليتها ونقاط قوتها، فنحن في مؤسسة (فن) نتطلع إلى صناعة مجتمع كبير من السينمائيين الجدد، يتواصل خلاله المبدعون، ويتبادلون التجارب والخبرات، ويطلعون على ثقافات وفنون وتقنيات جديدة».

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