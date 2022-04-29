الامارات | قنوات دبي للإعلام في العيد.. حافلة بالبرامج والنجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات دبي للإعلام في العيد.. حافلة بالبرامج والنجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قطاع التلفزيون والإذاعة بمؤسسة دبي للإعلام عن جدول البث الخاص بعيد الفطر السعيد لقناتي دبي وسما دبي، والذي سيضم مجموعة منوّعة من البرامج والفقرات المميزة لتتناسب مع كل فئات المجتمع، بحيث تتضمن أجواء العيد في الإمارات.

سيبدأ البث الخاص مع صباح يوم العيد الأول بنقل حي ومباشر لصلاة العيد في الإمارات، ومن بعدها نقل لصلاة العيد من مكّة المكرمة، ثم الانتقال لبرنامج الفضل العظيم في حلقة خاصة في أول أيام العيد. وفي التاسعة صباحاً سيتم نقل البث إلى استوديو «صباح العيد»، الذي سيرافق المشاهدين لساعتين على قناتي دبي وسما دبي، لينتقل بعده البث بشكل منفرد للقناتين لتقديم برامج منوعة.

وسيتضمن جدول قناة تلفزيون دبي الحلقة الأخيرة من برنامج كاربول كاريوكي، الاثنين المقبل، وسيستضيف الفنانة يسرا، وسيعود برنامج مشاهير، الثلاثاء المقبل، علاوة على برنامج 971 في ثالث أيام العيد، إضافة إلى حلقة حصرية من برنامج 40 مع عاصي الحلاني، الأربعاء المقبل، مساءً، إضافة إلى الحلقات الخاصة من البرامج التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان، مثل بينك وبيني الذي سيبث أول وثاني أيام العيد عبر قناة دبي، كما ستبث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الدرامية والكوميدية التي عرضت خلال رمضان. كما ستقوم شاشة سما دبي بعرض المسرحيات الفنية المميزة «عزوبي السالمية» (الاثنين المقبل) و«حلم أمينة» (الثلاثاء المقبل)، إضافة إلى سحوبات العيد مباشرة عبر قناة سما دبي في السابعة مساءً، وسيتم بث الحلقات الخاصة للعيد من برنامج السنيار. وتنفرد قناة سما دبي بتغطية خاصة لسهرة ثاني أيام العيد مع الفنان حسين الجسمي، وثالث أيام العيد مع الفنان ماجد المهندس.

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