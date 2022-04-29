الامارات | عدد جديد من مجلة مراود

شكرا لقرائتكم خبر عن عدد جديد من مجلة مراود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن معهد الشارقة للتراث، صدر العدد الجديد من مجلة مراود، محتفياً بالمشروعات التراثية في المنطقة الوسطى والشرقية، التي يشرف المعهد على ترميمها وإعادة تأهيلها.

ويقدم العدد إلى القارئ صورة متكاملة عن المشروعات التراثية الكبرى التي نفذها المعهد، وإبراز دورها في إحياء المكان وذاكرته الممتدة. وقال رئيس المعهد رئيس تحرير المجلة، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، إن «الشارقة تتميز بوفرة المواقع التاريخية، والبيوت التراثية، التي تختزن ذاكرة المكان، وتاريخه الموغل في القدم، وتراثه العريق الزاخر بالغنى والتنوّع».

ويشتمل العدد على مواد تراثية وثقافية، تقدّم للقرّاء المتعة والفائدة، منها «الوتريات العربية في علم الآثار الموسيقيّ»، و«فن من حق الليلة»، و«الإبل في الشعر الشعبي»، و«الشعر والمشاعر في آفاق المدرسة الرومانسية»، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

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