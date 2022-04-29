دواء ألتوميريس يحصل على الموافقة الأمريكية لعلاج البالغين من الوهن العضلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حصل دواء ألتوميريس من إنتاج شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية على الموافقة الأمريكية لاستخدامه لعلاج البالغين المصابين بالوهن العضلي الوبيل المعمم، وهو اضطراب نادر في المناعة الذاتية يسبب فقدانا لوظيفة العضلات وضعفا شديدا في العضلات، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأناء عن البيان أنه تمت الموافقة على الدواء للمرضى الذين يثبت أن لديهم أجساما مضادة لمستقبلات الأسيتيل كولين، والذين يمثلون 80% من الأشخاص المتعايشين مع المرض.

واعتمدت الموافقة على النتائج الإيجابية من تجربة تشامبيون-إم.جي في المرحلة الثالثة.

وتمثل هذه الموافقة الأولى والوحيدة لمثبط تكميلي سي 5 طويل المفعول لعلاج هذا الاضطراب النادر.