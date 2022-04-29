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الامارات | عطل فني مفاجئ في «واتساب»..توقف عن العمل في بعض الدول

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني مفاجئ في «واتساب»..توقف عن العمل في بعض الدول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض موقع التواصل الاجتماعي واتساب، مساء اليوم (الخميس)، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل ببعض البلدان.

وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات، ولم يعلق تطبيق «واتساب» على هذه المشكلة حتى لحظة إعداد الخبر.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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