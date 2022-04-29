الامارات | تكريم عاملة مطعم اميركية شوت مليون شريحة لحم

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عاملة مطعم اميركية شوت مليون شريحة لحم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت شركة مطاعم كبرى في جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، امرأة عملت في نفس المطعم لأكثر من 20 عامًا بعد شوي شريحة اللحم رقم مليون، خلال مسيرتها المهنية الطويلة.

وتفاجأت جايل دادلي، التي عملت في مطعم LongHorn Steakhouse في شارع Macon Road في كولومبوس لأكثر من عقدين، بدعوتها في العمل من قبل المديرين التنفيذيين من السلسلة الوطنية، لمكافأتها بعد شويها مليون شريحة لحم خلال فترة عملها هناك. بحسب «يو بي آي».

وقدم التنفيذيون لددلي شيكًا بقيمة 5000 دولار، ومعطف طهاة ذهبي، كما منحوها لقب «جريل ماستر ليجند».

وقال المتحدث باسم الشركة الغذائية، التي تدير أكثر من 540 مطعمًا في جميع أنحاء البلاد، إن ددلي هي واحدة من الموظفين الذين أطلق عليهم لقب Grill Master Legend بعد طهي مليون شريحة لحم.

ولم يكشف المتحدث عن عدد شرائح اللحم التي تطهى في عموم فروع المطعم الموزعة في البلاد.

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