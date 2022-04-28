الامارات | ترجيح أن تكون "جريمة طائفية" .. ملثمون يغتالون مصرياً قبطياً بـ 22 رصاصة !

شكرا لقرائتكم خبر عن ترجيح أن تكون "جريمة طائفية" .. ملثمون يغتالون مصرياً قبطياً بـ 22 رصاصة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اغتال مجهولون ملثمون شابا قبطيا بطريقة وحشية في مدينة مرسى مطروح شمال غرب مصر، فقد فوجئ سكان مدينة الضبعة في محافظة مطروح بمجهولين ملثمين يطلقون 22 طلقة على الشاب القبطي راني رأفت أثناء تواجده بمحل عمله، ثم أحرقوا سيارته وفروا هاربين، فيما أصيب شاب آخر يدعى شريف رشاد عبد المجيد.

فيما كشفت التحريات أن الشاب يعمل في مجال تجارة الأدوية البيطرية، ولا يوجد عداوات له مع أحدٍ، فيما رجح أقاربه وجود دوافع طائفية في الحادث، وأن يكون مرتكبو الحادث من العناصر المتطرفة.

وكانت مدينة الإسكندرية قد شهدت قبل أيام واقعة مقتل كاهن قبطي، حيث طعن متسول مسن القمص أرسانيوس أوديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية بسلاح أبيض حيث فوجئ المارة بمسن متسول يقترب من الكاهن عقب عودته من رحلة شاطئية ويطعنه في رقبته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وكشفت المعلومات أن المتهم ويدعى نهرو عبد المنعم توفيق، وهو من مواليد محافظة أسيوط، كان عضوا بجماعة إرهابية متطرفة في التسعينيات، وتم حبسه لمشاركته في قضايا اغتيالات ثم دخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية للعلاج.

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